البحوث الإسلامية : معرض الإسكندرية للكتاب يعكس التعانق الثقافى

جاء ذلك مشاركة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الاثنين، فى فعاليات افتتاح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب فى دورته الحالية، الذى يقام فى الفترة من 16 إلى 30 أغسطس الجارى.
وأكد "عياد" أن تواجد الأزهر الشريف بكل قطاعاته فى معرض الإسكندرية يأتى استكمالًا للنجاح الذى حققه جناح المؤسسة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى شهد إقبالاً كبيرًا على إصداراته المختلفة التى يقدمها مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ومركز الترجمة ومرصد الأزهر.
وأضاف أن الأزهر الشريف يستهدف بهذه المشاركة دعم خطط التواصل مع جميع فئات المجتمع وتعريفهم بما يقوم به الأزهر الشريف بجميع قطاعاته، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من جهود متواصلة لإرساء السلام المجتمعى، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التى تتبناها جماعات العنف والتطرف وتسعى لنشرها بين الناس.
وأوضح "عياد" أن جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية يشهد تنوعا كبيرًا حيث تشارك قطاعات الأزهر المختلفة، التى من بينها مجمع البحوث الإسلامية بإصدارات السلسة العلمية، ومرصد الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، ومكتبة الأزهر، وجامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، ومركز الترجمة، وهيئة كبار العلماء، كما يضم المعرض أعضاء من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة استفسارات زوار المعرض فى ما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية، فضلًا عن الأنشطة الإبداعية والفنية.
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