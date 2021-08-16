التموين: 231 مليون جنيه مستحقات لمنافذ السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز

جدة - نرمين السيد - ضخت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ، وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.





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