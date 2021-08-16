عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ وزير خارجية اليابان على نجاح استضافة الأولمبياد

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، توشيميتسو موتيجى، وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير ماساكى نوكى، السفير اليابانى بالقاهرة.





وحسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول اليابانى للقاهرة، طالباً سيادته نقل تحياته إلى يوشيهيدى سوجا رئيس الوزراء اليابانى، ومتقدماً بالتهنئة للشعب اليابانى الصديق على نجاح طوكيو فى استضافة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التى تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة والقيم العريقة، مؤكداً اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائى بين البلدين نحو آفاق أرحب من العمل المشترك فى العديد من المجالات، خاصةً تلك التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالاً للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حالياً فى مصر فى مختلف القطاعات، أخذاً فى الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية فى مصر من سمعة طيبة، وخبرة تكنولوجية وجودة صناعية متقدمة.

من جانبه؛ نقل وزير خارجية اليابان إلى الرئيس تحيات رئيس الوزراء اليابانى، مؤكداً أن اليابان تولى لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدى التعاون الثنائى والتشاور السياسى، وذلك لأهمية ومحورية الدور المصرى فى محيطها الإقليمى لترسيخ الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد وزير الخارجية اليابانى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية فى ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادى وحركة تنمية شاملة، معرباً فى هذا السياق عن التقدير لرعاية الرئيس لعملية دعم وتسهيل عمل الشركات اليابانية العاملة فى مصر وتذليل أية عقبات، ومشدداً على حرص اليابان على التعاون مع مصر فى دفع عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها فى تنفيذ المشروعات الثنائية مع مصر خاصة فى مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والنقل، والمتحف المصرى الكبير الذى يعد أيقونة للتعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن التجربة الرائدة للمدارس اليابانية فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب المسئول اليابانى عن دعم بلاده للجهود المصرية فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بمنطقة الشرق الأوسط، كما ثمن الجهود المصرية الفاعلة تجاه القضية الفلسطينية وتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الاخيرة للأوضاع فى أفغانستان.

وقد توافقت وجهات النظر بين البلدين إزاء أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تمر بها المنطقة، مع تأكيد ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين فى مختلف الأطر والمحافل الدولية، خاصةً فيما يتعلق بالجهود المشتركة للتحضير للدورة المقبلة من القمة اليابانية الأفريقية "تيكاد" فى تونس خلال العام القادم، وذلك ترسيخاً لنجاح الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للدورة السابعة من قمة التيكاد والتى انعقدت فى مدينة يوكوهاما عام 2019.