الكاتب حسن إسميك ناعيا والده: أتجرع مرارة الفقد ولكن الموت سنة الوجود

جدة - نرمين السيد - وقال إسميك، عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إنى مؤمن أن الموت سنة الوجود كالحياة، وجعله الله بيديه واختصه بقدره ليخفف عنا قساوة الفراق وغصة الفقد.. وها أنا اليوم أتجرع مرارة الفقد وأودع والدى إلى مثواه الأخير، لأستودعه بين يدى إله غفور كريم رحيم، فالله ما أعطى ولله ما أخذ، ولا نقول إلا ما يرضى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب ردا على المعزين عبر تويتر: "الحمد لله فى الأولى والحمد لله فى الآخرة، وأسأل الله بدعواتكم الصالحات أن يغفر لأبى ويسكنه الجنة ويرزقه جواره ونعماء رؤيته، وأن يجمعنى به فى الآخرة كما فى الدنيا، وأن يجزيه عنى خير الجزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".