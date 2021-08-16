/645636/محمود-متولي-يشارك-في-جزء-من-تدريبات-الأهلي--تعرف-علي-السبب

شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، في جزء من مران الأهلي الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعداداً لمباراة طلائع الجيش، بسبب آلام الأسنان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واكتفى متولي بأداء جلسة في الجيم، وشارك في جزء من مران الأهلي وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف في الفم بعد خلع ضرسه.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم اليوم، وتحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.

وشهد مران اليوم انتظام بدر بانون لاعب الفريق في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غد الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، وذلك ضمن منافسات الجولة ٣١ في بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي لقاء الطلائع وفي رصيده ٦٨ نقطة بعد الفوز الأخير الذي حققه على إنبي في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد الأهلي we السلام في الجولة ٣٠ لبطولة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد الأهلي ‏we‏ ‏السلام، ضمن منافسات الجولة 30.‏

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غداً، ثم يواجه المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.‏

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره النادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس.

يلتقي النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق ارفة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الجيش بالسويس.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.