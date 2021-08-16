بدر بانون ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

/645634/بدر-بانون-ينتظم-في-التدريبات-الجماعية-للأهلي-استعدادا-لمواجهة-طلائع-الجيش

انتظم بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له عقب تعافيه من فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعافى بانون من إصابته بفيروس كورونا، وفضل الجهاز الطبي تأجيل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية حتى انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي، ليشارك في مران الأهلي اليوم بعد الاطمئنان على حالته.

وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء في الجولة ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني الفريق راحة أمس من التدريبات، فيما يتوجه اليوم إلى السويس للدخول ‏في ‏معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي يسعى الفريق خلالها لتحقيق الفوز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد الأهلي ‏we‏ ‏السلام، ضمن منافسات الجولة 30.‏

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غداً، ثم يواجه المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.‏

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره النادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس.

يلتقي النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق ارفة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الجيش بالسويس.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.