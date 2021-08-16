/645633/بسبب-لمبة---مقتل-شاب-على-يد-عاطلين-أثناء-دفاعه-عن-والدته-في-إمبابة

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، اليوم الإثنين، خلال محاولات إسعافه داخل مستشفى المنيرة، بعدما تلقى طعنة في الصدر، حال دفاعه عن والدته التي كانت تتشاجر مع عاطلين، بسبب «لمبة»، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عامل على يد عاطلين في المنيرة

سلاح أبيض سكين

كشفت تحريات رجال المباحث الأولية للحادث، وباشرها العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أفادت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى المنيرة، بوفاة عامل يبلغ من العمر 32 سنة، بطعنة في الصدر من سلاح أبيض«سكين»، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى المستشفى.

وناقش رجال المباحث والدة المجني عليه، حيث أقرت أن خلافا نشب بينها وبين عاطلين، بسبب رفضها إنارة لمبة معلقة خارج محل البقالة الخاص بها، مما حال دون تمكن أحد المتهمين من إصلاح موتور مياه في مدخل العقار الخاص به.

تحريات المباحث

وأضافت التحريات أن المجني عليه ابن السيدة، تدخل للدفاع عن والدته، وتشاجر مع المتهمين، قام خلالها أحدهما بتسديد طعنة له في الصدر بسلاح أبيض «سكين»، وسقط على الأرض في بحر من الدماء.

القبض على المتهمين

ونجح رجال المباحث برئاسة المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث إمبابة، في تحديد مكان المتهمين، والقبض عليهما، وبحوزتهما السكين المستخدم في الجريمة، وتم إخطار النيابة العامة، التي أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بالدفن، ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهمين.