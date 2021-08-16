بعد رحيل ميسي.. تعرف على ضحايا برشلونة

حسم رئيس برشلونة، خوان لابورتا، موقف النادي من بيع لاعبى الفريق للشباب أنسو فاتي، بيدري و فرينكي دي يونج، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى يمر بها النادى الكتالوني.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وصرح رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين قائلاً “لا نفكر حتى في فكرة بيع أنسو فاتي أو دي يونج أو بيدري، وسنواصل الاعتماد على لا ماسيا”.

وأضاف ” نشعر بحماس شديد الآن، وأرغب في أن أقول للجمهور أن علينا الاتحاد في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى”.

وأكمل ” في الوقت الحالي أرى نفسي أكثر خبرة من الحقبة الأولى، وحولي أشخاص أفضل من ذي قبل، وفي هذه الظروف المعقدة يكون من الجيد أن يتحد الجميع”.

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.