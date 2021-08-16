/645631/الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يلتقي-بوزير-خارجية-اليابان

ألتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير خارجية اليابان ، ويؤكد اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة الوثيقة مع اليابان ذات الحضارة والقيم العريقة.

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