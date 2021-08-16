/645630/التموين-تضخ-231-مليون-جنية-قيمة-مستحقات-منافذ-صرف-السلع-التموينة-عن-فارق-نقاط-الخبز-لشهر-يوليو-٢٠٢١

قامت الهيئه العامة للسلع التموينية التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ مستحقات منافذ صرف السلع التموينيه عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اعلان التموين عن صرف مستحقات يوليو السلع التموينية وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 231 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضى واكدت أن كل صاحب منفذ سواء بقالين أو جمعيتى أو المجمعات الاستهلاكية يمكنهم سحب مستحقاتهم غداً بعد الساعه 12 ظهرا من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.

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