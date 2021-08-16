/645629/موعد-مباراة-منتخب-تونس-ضد-الكونغو-لكرة-السلة

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة يوم السبت على منتخب الكونغو الديمقراطية 90-55، وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول من البطولة الافريقية المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 24 أغسطس الحالي الى 5 سبتمبر المقبل ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات افريقيا الوسطى ومصر وغينيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الايفواري 78-67 في المباراة الودية التي اقيمت بينهما أمس الأحد، وسيتقابل المنتخبان اليوم الاثنين مرة ثانية.

يذكر أن صاحب المركز الاول من كل مجموعة يترشح فى أعقاب الدور الأول الى الدور ربع النهائي في حين تتنافس الفرق الثمانية التي تنهي الدور الاول في المركزين الثاني والثالث على المقاعد الاربعة المتبقية في الدور ربع النهائي.

موعد قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، بإرسال خطابا إلى الأندية تخبرهم فيه بالاستقرار على يوم السبت الموافق 11 سبتمبر لأجراء قرعة بطولة كأس مصر للرجال وللسيدات.

وتقام قرعة كأس مصر للسيدات في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تقام قرعة كأس مصر للرجال في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يذكر أن فريق الاتحاد السكندي هو حامل لقب البطولة على صعيد الرجال في النسخة الأخيرة لها، وعلى صعيد السيدات، الأهلي.

مشوار منتخب مصر في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية

استطاع منتخب مصر لسيدات كرة السلة التغلب على منتخب جنوب السودان في أولى مبارياته في الدور التمهيدي من تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 95/65 لصالح منتخبنا الوطني، ثم حقق الفوز على منتخب رواندا في ثاني مبارياته والتي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت المباراة بنتيجة 71/59.

تحصل المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الخامسة الإفريقية، على راحة غدا الخميس، ثم تبدأ منافسات نصف النهائي يوم الجمعة، وتقام المنافسات بين الأول الرابع من طرف، وبين الثاني والثالث من طرف أخر، ثم يصعد إلى مباراة النهائي، الفريقين الفائزين في مباريات نصف النهائي، على أن يقام لقاء نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

قائمة منتخب سيدات كرة السلة

استقر المنتخب الوطني لسيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني للمنتخب، على قائمة اللاعبين المشاركين في تصفيات المجموعة الخامسة الإفريقية، والتي جاءت كالتالي:

هاجر عامر – أسرار ماجد – رنيم الجداوي - ثريا محمد – فريدة وائل – نادين السلعاوي - ميرال أشرف – نورهان أحمد – فريدة مدحت - رضوى سالم – ريم هشام - ريم أسامة السعيد. بينما يتكون الجهاز الفني من: إيهاب الألفي المدير الفني – عمرو عاصم المدرب العام – محمد شوقي مساعد المدرب – أسماء العقباوي طبيبة البعثة – آلاء خالد إداري – عمرو زاهد حكم مرافق.