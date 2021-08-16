/645627/تشريح-ودفن-جثة-فتاة-سقطت-من-شرفة-من-شقتها-بالدور-السادس-بمدينة-نصر

قررت النيابة العامة بشمال القاهرة، اليوم الإثنين، بتشريح ودفن جثة فتاة سقطت من شرفة من شقتها بالطابق السادس فى دائرة قسم شرطة مدينة نصر، كما كلفت المباحث بإرسال التحريات بشأن الواقعة للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط فتاة من اعلى في مدينة نصر

سقطت من الدور السادس

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بفيد بالعثورعلى جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما نتيجةسقوطها من منزلها بالدور السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة الفتاة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، في السيطرة على طالب جامعى حاول القفز من أعلى العقار محل سكنه بمنطقة مصر القديمة محاولاً الإنتحار.

مشاكل أسرية

وبمناقشة الطالب بعد إنقاذة أوضح أن هناك مشاكل أسرية بينه وبين والديه لمطالبتهما له بالعمل خلال فترة الأجازة وتحمل مصروفاته الشخصية.

الصلح والتوفيق

وبسؤال والديه أفادا بنفس المضمون ، وتم الصلح والتوفيق بينهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.