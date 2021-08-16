حارس الأهلي يغيب عن مباراة الجيش غدًا بالدوري

/645625/حارس-الأهلي-يغيب-عن-مباراة-الجيش-غدا-بالدوري

حصل مصطفي شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي راحة لمدة 48 ساعة وذلك بعد إصابة الحارس في يده، وعلي إثرها فضل الجهاز الفني إراحة شوبير.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة فريق طلائع الجيش في التاسعة من مساء غد الثلاثاء، علي ستاد السويس في الجولة ال31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعي فيها النسور لخطف الثلاث نقاط لاستمرار الضغط علي الزمالك المتصدر بفارق نقتطين.

وفاز الأهلي أول أمس علي نظيرة إنبي بهدفين مقابل لاشئ، ليرفع رصيده ل68 نقطة في المركز الثاني، بينما خسر فريق الجيش في مباراته الآخيرة أم سموحة بأربع أهداف مقابل هدفين، ليتجمد رصيده عن 38 نقطة في المركز الثامن.

بدر بانون ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

ينتظم اليوم الأحد، المغربى بدر بانون مدافع النادى الاهلى فى تدريبات فريقه بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيتم تجهيزه للعودة لتشكيلة الأهلى فى مواجهة الطلائع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغاب بدر بانون عن مواجهة سيراميكا السبت الماضى، والذى انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، وكذلك لقاء الإسماعيلى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وكذلك مباراة إنبي بالأمس التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.