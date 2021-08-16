/645622/دجلة-يصعب-مهمة-الزمالك-بـ-مكافآت-ضخمة-للفوز-في-مواجهة-الغد

يلتقي فريق وادي دجلة نظيرة الزمالك في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، علي استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة ال31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، ويبدو أن إدارة الكرة بفريق وادي دجلة، مازالت تضع أمال في البقاء في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز قبل الآخير وذلك قبل إنتهاء الموسم الكروي المصري بأربع جولات فقط.

:إدارة دجلة تحفز لاعبيها

ولذلك قررت الإدارة رصد مكافآت استثنائية للاعبي الغزلان والجهاز الفني، من أجل تخطي عقبة متصدر الدوري الزمالك، والهروب من شبح الهبوط، وشدد المدير الفني لدجلة عبدالباقي جمال في تدريب الفريق الآخير علي التركيز الشديد، وإستغلال الفرص التي ستتاح للأصفر خلال المباراة.

يذكر أن مباراة فريق دجلة الآخيرة انتهت بالتعادل السلبي مع الإتحاد السكندري، ليرتفع رصيد الفريق ل25 نقطة، بينما نجح أبناء ميت عقبة في الفوز بالمباراة الآخيرة أمام الدراويش بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعتهم أول أمس علي استاد الإسماعيلية.

نقل مباراة الزمالك أمام وادي دجلة إلى ملعب الدفاع الجوي

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك مع وادى دجلة، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، بالجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز لاستاد الدفاع الجوي بدلا من إقامتها باستاد القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ودخل الفريق أمس الأحد معسكرا مغلقا بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثلاثون لبطولة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة.

وعلى مدار 30 جولة، نجح الزمالك في أن يكون الفريق الأفضل دفاعيا بالمسابقة، حيث استقبلت شباكه 19 هدفا بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه النادي الأهلي الذي استقبلت شباكه 23 هدفا.

أرقام دفاعات الزمالك:

كما خرج الزمالك بأكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة بواقع 15 مباراة بفارق 4 مباريات عن أقرب منافسيه وهما الأهلي والمصري البورسعيدي ولكل منهما 11 مباراة بشباك نظيفة.

وكان لخط الدفاع وحراس العرين الأبيض كلمة السر في قيادة الزمالك لاعتلاء صدارة جدول الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة.

قائمة الزمالك أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.