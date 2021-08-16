/645638/حوارالنائب-محمد-الحسينى--نحلم-ببولاق-الدكرور-الجديدة-فى-أرض-كلية-الزراعة-واحنا-كصنايعية-بنشوف-حياة-كريمة-جبر-خواطر-من-السيسى-فيديو-وصور

حل النائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضيفا علي موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، فى ندوة موسعة أدارها الزميل محمود فايد، تطرقت لتقييم شامل لما تم بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب بفصله التشريعى الثانى، وحلمه شأن إنشاء بولاق دكرور الجديدة، ورؤية المناطق الشعبية لمبادرة حياة كريمة، مع جهوده بشأن حل إشكالية الـ36ألف معلم، مع انتقاده لملف الشباب والرياضة على مستوى اللجنة الأولمبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر « حوار»..النائب محمد الحسينى : «نحلم ببولاق الدكرور الجديدة فى أرض كلية الزراعة ..واحنا كصنايعية بنشوف حياة كريمة جبر خواطر من السيسى» «فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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