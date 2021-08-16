الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة الوثيقة مع اليابان 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، وزير خارجية اليابان، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة الوثيقة مع اليابان ذات الحضارة والقيم العريقة.

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