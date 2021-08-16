العامة للاستعلامات تنظم جولة للمراسلين الأجانب بمدينة بدر

جدة - نرمين السيد - أولت وسائل الإعلام العالمية، اهتمامًا بمتابعة المشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها مصر حاليًا، والتى تستهدف تحسين حياة قطاعات واسعة من المواطنين، خصوصًا فى مجالات التنمية العمرانية وإعادة تطوير ظروف الحياة وتوفر المرافق والخدمات.





وتابع العديد من وسائل الإعلام العالمية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق، يوم السبت الماضى، وتصريحاته خلال حفل الافتتاح عن جوانب عديدة من المشروعات القومية التى تنفذ فى مصر حاليًا.

وفى هذا الإطار صرح الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية للمتابعة المباشرة والميدانية لكل المشروعات الجارى تنفيذها فى مصر الآن، واستجابة لطلب العديد من مراسلى وسائل الإعلام الدولية المعتمدين فى مصر، نظمت الهيئة جولة لعدد من مراسلى وسائل الإعلام الدولية فى كل من مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على جوانب من المشروعات التى افتتحها الرئيس.

واستقبلهم فى مدينة بدر المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، وأبدى المراسلون تقديرهم للإنجازات التى تتم فى المدينة التى أنشئت عام 1982 وتضاعف عدد سكانها فى السنوات السبع الأخيرة من نحو 14 ألف وحدة سكنية ليبلغ حاليًا أكثر من 86 ألف وحدة سكنية بزيادة نحو 7 أضعاف.

واستمع المراسلون، إلى عرض تفصيلى عن الأجيال المتتالية للمدن الجديدة فى مصر فى كل محافظات مصر تقريبًا، وكذلك عن مشروعات الإسكان بمستوياته المتعددة منذ عام 2014 حتى الآن.

أبدى المراسلون الأجانب اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير نقل سكان المناطق العشوائية وما يترتب على ذلك من تغيير نوعية حياة آلاف الأسر، مع ما يرتبط بذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية وإنسانية عميقة.

كما زار الوفد الذى رافقه وفد إعلامى من الهيئة العامة للاستعلامات والمركز الصحفى التابع لها، منطقة حدائق العاصمة المجاورة للعاصمة الإدارية الجديدة والتى توفر وحدات سكنية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل بأسعار وتسهيلات كبيرة وبدعم من الدولة يتجاوز 50% من تكلفة إنشائها،ومن المخطط أن تضم هذه المنطقة نحو 100 ألف وحدة سكنية يقطنها نحو 400 ألف مواطن فى المرحلة الأولى.

وأكد ضياء رشوان، أن الهيئة العامة للاستعلامات تتابع بشكل دائم تناول الإعلام الدولى للنهضة الشاملة فى ربوع مصر، كما تتواصل مع المراسلين ومع وسائل الإعلام فى الخارج لتوفير البيانات الصحيحة عن هذه الجهود وإطلاع الرأى العام الدولى على النقلة الحضارية التى تشهدها مصر فى كل المجالات.