النشرة المرورية.. كثافة مرورية على كوبرى أكتوبر الأوتوستراد بديلا عن الكورن

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل للمتجه إلى طريق أبو قير، وكذلك محور أبو قير يوجد فيه أحجام متفرقة عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وكورنيش الإسكندرية وطريق الجيش وفى منطقة خالد بن الوليد، وكذلك فى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك المتجه إلى باب شرق.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، تشهد بعض الأحجام فى: محافظة الدقهلية فى شارع جيهان السادات للمتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، وفى محافظة الغربية بمحور المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه إلى ميدان المحطة بمدينة طنطا، وفى محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى منطقة ميت نما للمتجه إلى ميدان المؤسسة والطريق الدائرى، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها مرضية تمامًا.

وتابع "صابر" أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال وخاصة أعلى الكنيسة والمنيب والأوتوستراد، مشيرًا إلى أن محور 26 يوليو يوجد عليه أحجام متوسطة فى الاتجاه القادم من الشيخ زايد وأكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان ولاسيما أعلى ناهية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ولفت "صابر" إلى ان محافظة الجيزة كافة محاورها الداخلية تعمل بشكل مرضى عدا منطقة شارع البحر الأعظم المتجه إلى المنيب، منوها إلى أنه يمكن استغلال شارع ربيع الجيزى ليكون بديل بشكل جيد.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب سلوك كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، وكوبرى 15 مايو، لوجود أحجام مرورية مرتفعة نسبيًا، ناصحا بسلوك كبارى: 15 مايو، الجلاء، الجامعة، والساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونصح بالابتعاد عن كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، وسلوك المسطح الأرضى فى شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

كما نوه إلى وجود بعض الأحجام المرورية فى بمطلع كوبرى الحلمية فى الاتجاه القادم من شارع أبو بكر الصديق، ومناطق مصر الجديدة ومتجه إلى المطرية، ناصحًا بسلوك كوبرى سرايا القبة الذي يعمل بشكل مرضى وطبيعي.

ولفت "صابر" إلى وجود كثافات مرورية فى مناطق وسط المدينة المتجه إلى الموسكى والعتبة وشارع الأزهر، ناصحًا بسلوك شارع الأزهر ليكون بديل جيد جدًا فى هذا التوقيت.

وتابع : "وبالنسبة لطريق الكورنيش يوجد بعض الأحجام المرتفعة نسبيًا للقادم من جاردن سيتى فى الطريق إلى المعادى، الأتوستراد سيكون أفضل حالا، وبالنسبة للكثافات فى مجرى العيون سيكون محور عين الصيرة والملك الصالح بديل جيد فى هذا التوقيت.