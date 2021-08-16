شيخ الأزهر: نعتز بنشر تعاليم الإسلام السمحة ودعم الدول بالفكر المعتدل

وأضاف الإمام الطيب، خلال لقائه، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر، شيخ راشد ملاشى نيراجيرا سفير بوروندى الجديد بالقاهرة، أن الأزهر يستقبل 48 طالبًا وافدًا من بوروندى، متابعًا: "لدينا مرونة كبيرة فى تخصيص المنح الدراسية حسب حاجة الدول بين الكليات العربية والشرعية والعملية".
وتابع قائلًا: "ندعم نشر الخطاب المعتدل والمواطنة وتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال برنامج الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ من مختلف دول العالم".
من جهته، قال السفير البوروندى، إن هذا اللقاء الأول له مع شيخ الأزهر يعد بمثابة لحظة تاريخية له، نظرًا لما يتمتع به فضيلة الإمام الأكبر من شخصية وسمعة عالمية طيبة، جعلت الأزهر محط أنظار العالم، مؤكدًا سعى بلاده لإنشاء مركز للأزهر لتعليم ونشر اللغة العربية وتأهيل الطلاب للالتحاق بجامعة الأزهر.
وأوضح سعى بلاده للاستفادة من برنامج تدريب الأئمة، واستقبال عدد أكبر من المبعوثين الأزهريين، هذا كله سيساعد كثيرًا فى تحقيق الأمن والاستقرار الفكرى من خلال مناهج الأزهر وفكره السمح المعتدل الذى يمثل الإسلام الحقيقى.
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