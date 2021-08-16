صور.. فريق الأكاديمية العربية يحقق المركز الثانى بمسابقة الغواصات الدولية

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وشارك فى المسابقة 60 فريقا من 20 دولة يمثلهم 1.200 طالب وطالبة من مختلف دول العالم منها "أمريكا، روسيا، سويسرا، هولاندا، كندا، الصين، ماليزيا، الإمارات، تونس، ألمانيا، إنجلترا".
كان فريق الأكاديمية، تأهل للمسابقة الدولية بعد مشاركته فى التصفيات الإقليمية بمصر التى أقيمت بالأكاديمية العربية بأبى قير تحت إشراف المركز الإقليمى للمعلوماتية خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو الماضى.
يذكر أن مسابقة الغواصات البحرية ROV هى مسابقة دولية بدأت عام 2001 بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية لتطوير تكنولوجيات الروبوت التي تعمل تحت الماء.
وتستخدم هذه الروبوتات فى مختلف الصناعات والمجالات البحرية والمائية، خصوصًا إصلاح وتركيب وصيانة كابلات الاتصالات البحرية والتى تربط شبكات الاتصالات والمعلومات بين مختلف قارات العالم.
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