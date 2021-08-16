/645624/النائبة-غادة-عجمي-تبحث-مشاكل-المصريين-بـ-الكويت--صور

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، نائب المصريين في الخارج، إنه تم إعداد لقاء مع الوزير المفوض لدولة الكويت في السفارة الكويتية، المستشار أسامة العبيد، ، وذلك لإيجاد حل للمصريين في الخارج حتى يتسني لهم السفر إلي الكويت بطريقة قانونية وسليمة، وذلك نظرًا للطلبات الملحة من المصريين الذين تم تطعيمهم باللقاح الصيني وغيره.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء النائبة غادة عجمي مع سفير دولة الكويت

سفارة الكويت

وأضافت النائبة غادة عجمي في تصريح لها، أن دولة الكويت أشترطت لدخول المقيمين والزوار والوافدين أن يكون تم حقنهم بأمصال معينة للقاح فيروي كورونا المستجد "كوفيد-19"، مطالبة بإيجاد حلول بديلة لمن حصلوا على تطعيم أخر بغير اللقاح المطلوب.

وأكدت النائبة غادة عجمي، نائب المصريين بالخارج، أن ذلك الشرط سوف يؤثر على مستقبل المواطن المصري، لافتة إلى الوزير المفوض لدولة الكويت قد وعد ببحث الأمر والرد في أقرب فرصة.

وأثنت النائب غادة عجمي علي حسن اللقاء مع المستشار أسامة العبيد، مؤكدة أن اللقاء يأتى انطلاق من واجبها نحو المصريين فى الخارج وخاصة أبنائنا فى الكويت ، مشددة على العلاقات القوية والتاريخية التى تجمع الشعب المصرى والكويتى.