النائب إبراهيم الديب لـ دوت الخليج: التكامل بين البرلمان والحكومة ظهرت نتائجه

/645619/النائب-إبراهيم-الديب-لـ-تحيا-مصر-التكامل-بين-البرلمان-والحكومة-ظهرت-نتائجه

قال النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب، أن تبني الدولة لملف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ظهر جليا نتائجه علي أرض الواقع مشيرا إلي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل عليها مؤسسات الدولة ممثلة في حكومة المهندس مصطفى مدبولي نراقب ما يتم إنجازه علي أرض الواقع من منطلق دورنا كنواب مجلس رقابي وتشريعي.

التنمية الاقتصادية

واضاف النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب لتحيا مصر أن البرلمان بغرفتيه استدعي الحكومة كاملة في بداية دور الانعقاد الاول للبرلمان للاستماع الي خطه كل وزارة وتنفيذها وكان للنواب دورا قويا في مساعدة الحكومة في إنجاز بعض العراقيل التي كانت تواجهها من تشريعات ، فضلا عن تسليط الضوء علي سلبيات ومشاكل تم تجاوزها وحلها بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكانت النتيجه لصالح المواطن ، وكذلك المراقبه والمتابعة بما تقوم به الحكومة من توصيات البرلمان خاصة اللجان النوعية لمجلس النواب التي كانت تعمل بكل طاقتها من أجل مصلحة الوطن والمواطن .

الجمهورية الجديدة

واضاف الديب أنه ومنذ اللحظة الأولي لتولي الرئيس السيسي المسؤلية وإعلانه اهتمامه بالمواطن البسيط وبناء الجمهورية الجديدة بتعاون كافة مؤسسات الدولة في تحقيق هدف واحد كان للبرلمان دور قوي في إنجاح المنظومه من خلال دعمها عن طريق اصدار تشريعات في أوقات هامه، إضافة إلى دور النواب بين اهالي دوائرهم والعمل علي حل مشاكلهم عن طريق الجهات التنفيذية، مؤكد أن الحكومة والبرلمان متكاملين وتري هذا الان في معدل نمو اقتصادي شهدت بهزكل المنظمات الاقتصادية الدولية وكذلك المشاريع التنموية التي تبناها الدولة والتي اتاحت فرص عمل للشباب فكلها مؤشرات إيجابية في تحقيق ما نتمناه لبلدنا .