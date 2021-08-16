الظهور الأول لروميرو لوكاكو بقميص تشيلسي«صور»

/645618/الظهور-الأول-لروميرو-لوكاكو-بقميص-تشيلسيصور

قدم الفريق الإنجليزي تشيلسي لاعبه الجديد وابنه العائد من الدوري الإيطالي، البلجيكي روميرو لوكاكو، بقميص البلوز، اليوم الأثنين بعد الإنتهام من عقود اللاعب مع الفريق وبشكل رسمي.

ويستعرض دوت الخليج الظهور الأول للبلجيكي روميرو لوكاكو بقميص تشيلسي.

يرتدي البلجيكي رزميرو لوكاكو قمصان الفريق الإنجليزي تشيلسي، الثلاثة للنادي، في جلسته التصورية لفريق البلوز، وهو الأزرق، القميص الأول للفريق والأصفر الثاني للفريق في موسم 2021/2022.

عاد الدولي البلجيكي روميرو لوكاكو، لدياره السابقة فريق تشيلسي، بعد رحلته للدوري الإيطالي مع إنتر ميلان ويتوج ببطولة الدوري الغائبة عن النادي 10 أعوام.

تفاصيل عقد لوكاكو مع تشيلسي

كشف الفريق الإنجليزي تشيلسي، عن تفاصيل عقد لوكاكو، والتي بلغ أكثر قيمة عقد في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، لتبلغ 115 مليون يورو.

ويشمل عقد لوكاكو مع الفريق الإنجليزي بعقد يمتد لخمسة مواسم، أي يصل العقد حتى 2026.

ومن الجدير بالذكر أن روميرو لوكاكو قد لعب لصفوف الفريق الإنجليزي تشيلسى بين عامى 2011-2013، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون.

تشيلسي يتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخة

نحج تشيلسي في تحقيق الفز بنتيجة 5/4 على حساب فياريال، حسم التعادل الإيجابي اللقاء، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخة، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بأيرلندا الشمالية، بقيادة تحكيمية الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ 42 عاما.

نجح الدولي المغربي حكيم زياش مهاجم تشيلسي في إحراز الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والعشرون من عمر المباراة، من خلال عرضية من كاي هافريتز، لتصل لزياش ويسكنها الشباك على يسار حارس فياريال.

عاد فياريال في نتيجة المباراة في الدقيقة الثالثة والسبعون من عمر المباراة، عن طريق جيرارد مورينيو، من خلال هجمة منظمة، على دفاعات البلوز، ويسكنها الشباك فوق ميندي حارس تشيلسي.

خرج الدولي المغربي في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة بعد تعرضة للإصابة في زراعة اليمنى، من ألتحام في الهواء، مع مدافع فياريال، خلال ركنية للفريق الإسباني، ليغادر حكيم المباراة، ويشارك مكانه بوليسيتش.

نهائي دوري أبطال أوروبا

حصد الفريق الإنجليزي تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على غريمة المحلي والقاري مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

سجل كاي هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز، وهدف البطولة، بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.