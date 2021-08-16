جيهان البيومي لـ دوت الخليج : مواجهة الزيادة السكانية تساهم فى ارتفاع معدل التنمية الاقتصادية  

/645617/جيهان-البيومي-لـ-تحيا-مصر--مواجهة-الزيادة-السكانية-تساهم-فى-ارتفاع-معدل-التنمية-الاقتصادية

قالت النائبة جيهان البيومى، أن أي خطة أو مشروع تنموي له ايجابياته وسلبياته، هذا ينطبق على خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية الخاصة بحكومة الدكتور مدبولي .

خطة التنمية الاقتصادية

وإضافت النائبة جيهان البيومي فى تصريح لـ "دوت الخليج" ، اننا يجب ان نعظم من النواحي الإيجابية فى خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية، على سبيل المثال و ليس الحصر الشمول المالي وما استفدنا منه خاصة في ازمة كرونا .

المشروعات الصغيرة

واكدت النائبة جيهان البيومي ،عضو مجلس النواب، إن الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوة جيدة جدا، ويجب أن نوسع استفادة المرأة المعيلة والمرأة فى الريف والقرى من الاستفادة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع اعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلاق مشروع حياة كريمة .

تكافل وكرامة

واشارت النائبة جيهان البيومي ، إلى اهمية المشاريع التضامنية الخاصة بأهلينا ممن هم تحت خط الفقر كتكافل وكرامة وغيرها من مشاريع وزارة التضامن التى تساعد كثير فى التنمية الاقتصادية .

ولفتت البيومى، إلى أهمية وضع خطة ممنهجة لمواجهة عدد من المشاكل والسلبيات منها ملف التعليم وخاصة التعليم المهني ،و ملف الكثافة السكانية الذي يجب ان تبدا الحكومة بخطوات عملية وموضوعية لحلها، لما له من تأثير على معدلات التنمية الاقتصادية ، فضلا عن اشراك كافة الوزارات من تعليم وتعليم عالى وصحة وبيئة والاوقاف وايضا الازهر الشريف والكنيسة لما يتمتعوا به من دوى كبير في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية ، وايضا ملف محو الأمية الذى يحتاج إلى اهتمام خاص ومستمر .