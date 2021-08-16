أيمن محسب لـ دوت الخليج: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار الاقتصادى

/645616/أيمن-محسب-لـ-تحيا-مصر-الدولة-تسير-بخطى-ثابتة-نحو-الاستقرار-الاقتصادى

قال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرارا اقتصاديا واجتماعيا لطالما طالب به المصريون طوال سنوات طويلة خاصة بعد تراجع اقتصاد الدولة نتيجة الأحداث التي مرت بها عقب ثورة 25 يناير ،لافتا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية التي قدمتها الحكومة ووافق عليها البرلمان بغرفتيه تستهدف الوصول بمعدل نمو اقتصادي 5,4% بنهاية العام المالى الحالي كما تستهدف الخطة رفع معدل الاستثمار إلي 17.6%.

خطة التنمية الاقتصادية

وأضاف النائب أيمن محسب، فى تصريح لـ " دوت الخليج" ، أن الحكومة تستهدف احتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% كما تستهدف الخطة الوصول بمعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3%، تواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5% إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام21/2022، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/2022.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

ولفت النائبة أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى نشرته الدورية فقد انخفض معدل البطالة للربع الثانى (إبريل - يونيو) لعام 2021، ليصل إلى 7,3% من إجمالى قـــوة العمـــل مقابل 7,4% فى الربع الأول من عام 2021 ومن ثم بلغ الانخفاض في معدل البطالة 0,1%، وبانخفاض قدره 2,3% عن الربع المماثل من العام السابق.

برامج الحماية الاجتماعية

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن الحكومة كان لديها برنامج جيد للغاية في إطار برامج الحماية الاجتماعية فقد أطلق الرئيس السيسى مبادرة حياة كريمة بموازنة تتخطى 700 مليار جنيه وهى المبادرة الأكبر في تاريخ مصر من هذا النوع إلى جانب برنامج تكافل وكرامة وغيرها من البرامج التي ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات العوز بمختلف محافظات الجمهورية.