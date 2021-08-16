/645615/عودة-الأندية-المنسحبة-من-بطولة-السوبر-ليج-لـ-رابطة-الأندية-الأوروبية

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية عصر اليوم الأثنين في بيان رسمي، بقيادة العربي القطري ناصر الخليفي، عودة الأندية الإنجليزية والإيطالية والإسبانية للرابطة، ولكن بدون الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفينتوس.

ويستعرض دوت الخليج بيان رابطة الأندية الاوروبية.

عودة ميلان، آرسنال، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، إنتر، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى رابطة الأندية الأوروبية تحت رئاسة ناصر الخليفي.

هجوم على أندية السوبر ليج

لاقت الأندية الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثلاثي الإيطالي والإسباني في الفترة السابقة هجوم قوي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدولي، ورابطة الاندية الأوروبية بعد قرار المشاركة في بطولة السوبر ليج بقيادة فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

بيان رابطة الأندية الأوروبية

‏وكتب البيان اعترفت الأندية بأن السوبر ليج “لم تكن في مصلحة مجتمع كرة القدم بأكمله” .

وجاء في البيان: ”فيما يتعلق بأندية ميلان وآرسنال وتشيلسي وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، وبعد عملية شاملة لإعادة مشاركة الأندية وإعادة تقييمها من قبل الرابطة خلال الأشهر الأخيرة، أخذ المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الأوروبية في الاعتبار إقرار الأندية بأن ما يسمى مشروع دوري السوبر الأوروبي لم يكن في مصلحة مجتمع كرة القدم الأوسع وقراراتهم المعلنة للتخلي عن هذا المشروع المذكور بالكامل.

وأضاف: ”أقر مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية أيضا برغبة الأندية المعلنة في المشاركة بنشاط مع الرابطة في مهمتها الجماعية لتطوير كرة القدم الأوروبية في إطار المصلحة العامة للجميع، ويمثل قرار مجلس الرابطة نهاية حلقة مؤسفة ومضطربة لكرة القدم الأوروبية ويتماشى مع تركيز الرابطة الدؤوب على تعزيز الوحدة في كرة القدم الأوروبية“.

الأندية الرائدة في أوروبا

وتابع: ”وخلال هذه الفترة من التحدي غير المسبوق، رسخت الرابطة نفسها بقوة باعتبارها المنظمة الوحيدة التي يمكن للأندية الرائدة في أوروبا من خلالها تعزيز وحماية مصالحها في كرة القدم، مع تطوير المنافسة وتعزيز مركزية الأندية في إطار كرة القدم الأوروبية“.

وأكمل البيان: ”يمكن لرابطة الأندية الأوروبية الآن المضي قدما في وحدة وتضامن متجددين لمواصلة العمل المهم المطلوب لتحقيق الاستقرار في كرة القدم الأوروبية وتطويرها في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ذلك“.