/645614/بعد-أن-أصبحت-أفغانستان-في-قبضة-حركة-طالبان-أنجيلا-ميركل-تتوقع-زيادة-عدد-اللاجئين

مع تفاقم الأزمة داخل أفغانستان كل ساعة، وذلك بعد سيطرت حركة طالبان على أكثر الأراضي الأفغانية ودخول حركة طالبان القصر الرئاسي، مما أحدث قلقًا بالغًا على المستويين الدولي والإقليمي.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وبعد أن أصبحت أفغانستان في قبضة حركة طالبان، عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن توقعها بتزايد عدد اللاجئين بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وقالت ميركل في اجتماع لجان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: "سيحاول الكثير من الناس مغادرة البلاد، وستعمل الحكومة الألمانية عن كثب مع الدول المجاورة لأفغانستان، قائلة: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الدول في دعم اللاجئين".

متحدثة باسم وزارة الداخلية

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية: علينا بالتأكيد أن نفترض أن السكان المحليين سيتحركون وأن الوضع على الأرض سيؤدي إلى الهجرة، ولكنها لم تذكر تفاصيل عن العدد المتوقع للاجئين.

ووفقًا للمشاركين في اجتماع CDU، صُدمت ميركل من الوضع في أفغانستان، وبحسب ما ورد قالت ميركل: "بالنسبة للكثيرين الذين بنوا التقدم والحرية، وخاصة النساء، فإن هذه أحداث مريرة".

انتقاد الحكومة الأمريكية

كما سمحت المستشارة بانتقاد قرار الحكومة الأمريكية بسحب القوات، وبحسب المشاركين ، قالت ميركل إن هذا القرار يرجع في الأساس إلى أسباب سياسية داخلية، حيث تسبب انسحاب القوات الأمريكية في "تأثير الدومينو" الذي أدى إلى انهيار الجيش والحكومة الأفغانية ووصول طالبان إلى السلطة.

وقالت ميركل إنه يتم الآن إجلاء الناس بالتعاون مع الولايات المتحدة، قائلة: بدون مساعدة الأمريكيين، لا يمكننا القيام بمثل هذه المهمة.

وزيرة الدفاع الفيدرالية

وقالت وزيرة الدفاع الفيدرالية أنجريت كرامب كارينباور: فيما يتعلق بالانتشار الحالي للبوندسفير لإجلاء الناس من مطار كابول، فهذه مهمة خطيرة للغاية لقواتنا وطالما كان ذلك ممكنًا، سيكون عدد القوات المسلحة الألمانية كبيرًا، الناس يخرجون من أفغانستان قدر الإمكان ويحافظون على الجسر الجوي.