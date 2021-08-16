محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية بالمحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، اجتماعا ، لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية خلال الفترة المقبلة ، وذلك فى إطار اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية للعام الحالى ، وبحضور الأستاذ محمد الدسوقى مستشار المحافظة للشؤون الثقافية ، والدكتورة جيهان المالكى مدير عام الثقافة ، والأستاذ محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى .
واستمع " محافظ بورسعيد " لشرح موجز من الحضور حول الفعاليات الثقافية التى من المقرر أن تشهدها بورسعيد الفترة المقبلة ، موجها بضرورة تحقيق أفضل مستوى ثقافى يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد مؤخرا وإبراز تاريخ بورسعيد ومراحل التطور الحضارى، كما وجه بتكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية فى المناطق التى تشهد تطوير خلال الفترة الحالية مثل ( السيدة خديجة والسيدة نفيسة و فاطمة الزهراء ) والعمل على زيادة الوعى و تغيير ثقافة للمواطنين وخاصة الأجيال الجديدة ، وذلك بما يحقق خطة بناء الإنسان والذى يتكامل مع تطوير هذه المناطق .
وأشاد "المحافظ " بالأعمال الفنية والثقافية التى يشرف عليها مسؤولو الثقافة ببورسعيد ، مؤكدا على توفير كافة الدعم بما يحقق أفضل مستوى ثقافى لبورسعيد ، ودعم تنفيذ فعاليات " بورسعيد عاصمة الثقافة " بالشكل الأمثل .
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