طقس الثلاثاء حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يتواصل ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من "3: 5" درجات، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 26 الإسكندرية 32 25 وادى النطرون 34 25 طنطا 35 25 شبين الكوم 35 26 دمنهور 33 26 بلطيم 32 25 مطروح 30 23 السلوم 31 23 سيوة 35 24 بورسعيد 32 27 دمياط 32 26 الزقازيق 35 26 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 36 25 السويس 36 25 العريش 32 25 رفح 33 24 رأس سدر 36 25 نخل 34 20 نويبع 37 29 طابا 35 25 كاترين 34 19 الطور 34 27 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 39 29 مرسى علم 36 29 الفيوم 35 26 بنى سويف 36 26 المنيا 36 25 أسيوط 37 25 سوهاج 38 26 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 ادفو 42 28 أبوسمبل 41 28 الوادى الجديد 41 26 شلاتين 38 27 أبو رماد 37 28 حلايب 34 28 رأس حدربة 34 29

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