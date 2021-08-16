«الشباب العربى» يدعو العالم للاقتداء بمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة مشاركة شباب من 20 دولة عربية فى صياغة إعلان الشباب العربى فى ختام احتفالية الشباب العربى باليوم العالمى للشباب، والتى نظمه مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، تحت شعار "تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.





وجاء فى إعلان القاهرة للشباب العربى الذى ألقاه بلال الصمادى، من المملكة الأردنية الهاشمية، نيابةً عن الوفود المشاركة: نحن شباب الوطن العربى الكبير، 200 شاب وشابة من 20 دولة عربية، نعرب عن جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لاحتضانه فعاليات الاحتفالية.

كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لـ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على رئاسته للاحتفالية ودعمه الكبير لإنجاح فعاليات الاحتفالية ودعمه اللامحدود للبرامج التى تستهدف تنمية الشباب.

وأكد الشباب فخرهم بتكريم مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية بالوطن العربى، إجلالاً وتقديراً لجهوده ليشهد شباب العالم على أن أعظم مراتب حقوق الإنسان هى أن نؤمن للبسطاء والضعفاء وغير القادرين من البشر "حياة كريمة" فى كافة مناحى الحياة، مما جعلها أعظم وأضخم مبادرة تنموية وإنسانية شهدتها مصر والعالم فى العصرالحديث.

وأوصى المشاركون فى الختام، بـ دعوة الدول العربية إلى الاقتداء بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "حياة كريمة"، واتخاذها نموذجاً يتم تعميمه على جميع الدول العربية وحذو التجربة المصرية فى التنفيذ.

ودعوة المجلس الوزارى لوزراء الشباب والرياضة العرب إلى دعم المبادرات الشبابية الهادفة إلى ترسيخ المواطنة والانتماء والداعمة لحركة التنمية والداعية للسلام والتسامح ووضع الأطر التنفيذية لها بشراكة وتعاون بين الشباب بالمجتمع المدنى ووزارات الشباب والرياضة العرب ببلداننا العربية.

تحديث وتطوير الانشطة الشبابية، وتعزيز إشراك الشباب بشكل أكثر توسعاً فى تصميم وتخطيط واختيار المبادرات والبرامج فى العمل الشبابى العربى خلال الفترة القادمة، واستشراف مستقبل البرامج الشبابية من خلال استخدام المنهجيات العلمية الحديثة لضمان مواكبة التوجهات ومحاكاة فكر الشباب.

مطالبة الشباب العربى بأخذ العبر مما حدث من حروب وصراعات دمرت بعض الدول العربية وأعاقت عملية التنمية وأطاحت بالكثير من أوطاننا وراح ضحيتها الملايين من أشقائنا العرب أطفال وشباب ونساء وشيوخ مما أدى إلى تهديد مستقبل البلدان العربية.

دعوة الشباب العربى للتحرك الإيجابى نحو نشر ثقافة السلام والتسامح والتشابك والتشارك فى العمل على توحيد الصف وتذليل التحديات ورفض العنصرية والفرقة ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الارهاب والحفاظ على أمن واستقرار أوطانهم حاملين شعار "أمة واحدة.. شباب واحد.. انتماء وتنمية وسلام".