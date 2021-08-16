بعد شكوى هيئة الأرصاد.. توجيه مهم من الأعلى للإعلام حول أخبار الطقس

جدة - نرمين السيد - طلبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخاطبة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بضرورة الالتزام بما يصدر عنها من بيانات بشأن توعية المواطنين بالطقس والتنبؤات والتحذيرات والنشرات التى تصدرها الهيئة، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن إصدار جميع التنبؤات الجوية "درجة الحرارة، الرطوبة، الرياح، الأمطار، السيول، وجميع الظواهر الجوية الأخرى" والتحذيرات.





وأوضحت الهيئة، فى خطاب للأعلى للإعلام، اليوم الإثنين، أنها لاحظت استضافة غير المتخصصين فى علم الأرصاد الجوية للحديث عن حالة الطقس والمناخ والتنبؤات الجوية، كما لاحظت تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن حالة الطقس مما أثار ذعر المواطنين دون مبرر. وأهاب المجلس، بوسائل الإعلام بالتواصل مع المركز الإعلامى بالهيئة، للحصول على المعلومات والاستفسار عن أى أمور تخص حالة الجو والطقس واستضافة المتخصصين من الهيئة.

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