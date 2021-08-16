/645610/وفاة-الملحن-محمد-سعد-صاحب-أغنية-أخاصمك-آه-لنانسي-عجرم

كشف الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم،عن وفاة الملحن محمد سعد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لإصابته بفيروس كورونا، منذ شهر، وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

دوت الخليج يرصد وفاة الملحن محمد سعد

وكتب فوزي على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: أسوء خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا.. اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك ياحبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال محمد الرفاعى عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله صديقى الملحن الكبير محمد سعد".

أعمال محمد سعد

الجدير بالذكر أنه قدم محمد سعد العديد من الأغانى التى لاقت نجاحًا كبيرًا منها أغنية "قول تانى كدة" و"أخاصمك آه"، للفنانة اللبنانية نانسى عجرم، وكذلك أغنية "سيد الغاليين"، للنجم راغب علامة، و"جننتينى" للمطرب محمد شاهين، وغيرها.

فيروس كورنا يطيح بكبار نجوم الوسط الفني

وأطاح فيروس كورونا بعدد كبير من نجوم الوسط الفني كان أولهم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي توفيت بمستشفى عزل أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية في 5 يوليو العام الماضى عن عمر يناهز الـ85 عامًا، بعد صراع مع الفيروس لمدة 43 يوما.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق به يوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس نتيجة الأثار السلبية للفيروس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.