/645609/صدمة-جديدة-أثناء-عزاء-عروسين-وفتاة-لقيا-مصرعهم-في-البحيرة

استقبل أهالي قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، صدمة جديدة أثناء عزاء عروسين وفتاة لقيا مصرعهم أمس الأحد في حادث سير ، بعد ورود خبر وفاة ابن عمهم السائق متأثرًا بإصابته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل صدمة جديدة خلال عزاء عروسين وفتاة البحيرة

حالة حزن

سادت حالة من الحزن الشديد وسط أهالي البحيرة خلال الساعات الماضية، بسبب مصرع عروسين، وتحول الفرح إلى مأتم بعد أن سقطت سيارة في مصرف زراعي موازي لطريق «إيتاي البارود - كفر الشيخ مخلوف».

أسماء الضحايا والمصابين

وكان بداخل السيارة الملاكي عروسين وشقيقة العروسة وابن عم العريس، وهو ما تسبب في مصرع كل من: «حسام حسن محمد قنديل 26 عامًا «العريس»، وعروسه ندى سامح محمد قنديل 18 عامًا، وشقيقتها علا، 15عامًا، وجميعهم من قرية «الشعيرة» بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

وكانت اتشحت قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، بالسواد حزنا على مصرع عروسين وشقيقة العروس، خلال عودتهم من جلسة تصوير، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بهم بمصرف بطريق إيتاي البارود، وقال شهود عيان أن سيارات "العروسين" كانت تستعرض مهاراتها "تخميس" على الطريق المشار إليه، إلا أنه بسبب السرعة الزائدة انقلبت سيارة العروسين بمجرى مائي، ووقعت حالات الوفيات المذكورة.