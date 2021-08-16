/645608/غياب-حجازي-وحضور-البنا-الاتحاد-والرجاء-بنهائي-كأس-الأمير-محمد-السادس-بالمغرب

يستعد فريق الإتحاد السعودي لملاقاة فريق الرجاء الرياض المغربي، السبت المقبل بنهائي كأس الأمير محمد السادس، علي ملعب مولاى عبدالله بالرباط، ويفتقد الفريق السعودي لخدمات نجم دفاع الفريق الدولي المصري أحمد حجازي بعد حصول اللاعب علي بطاقتين في مباريتي نصف النهائي مع فريق الشباب الشباب السعودي.

موقف الرجاء المغربي من المواجهة:

يدخل الفريق المغربي المباراة وهو في مأزق، بعد الخسارة الثقيلة من فريق روما الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي اقيمت بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن استعدادات الفريقين لبداية الموسم الكروي.

ويأمل فريق الرجاء في الظفر بمبارة النهائي لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

مشوار الفريقين في نصف النهائي:

تأهل فريق الرجاء وصل لمباراة النهائي بعد الفوز علي الإسماعيلي المصري بمجموع المباريتين (3/1)، حيث هزم الرجاء في الإسماعيلية بهدف نظيف، لكن تمكن من الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.

وتمكن فريق إتحاد جدة السعودي من الفوز علي موطنه الشباب السعودي بمجموع المباريتين (4/3)، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، قبل أن يتمكن إتحاد جدة من الفوز مبارة الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.

صافرة مصرية في انتظار اللقاء الحاسم:

حيث أعلن الإتحاد العربي، عن اختيار الحكم المصري محمود البناء لإدارة مباراة نهائي كأس الفريق محمد السادس، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكم رابع، وجهاد جريشه حكم فيديو.

رابطة الدوري السعودي تختار أفضل أهداف الجولة الأولي«فيديو»:

انتهت بالأمس الجولة الأولي من بطولة الدوري السعودي، واختارت اللجنة الفنية برابطة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفيين أفضل 3 أهداف بالجولة. حيث وقع الاختيار علي أهداف الكاميروني "فينسنت أبو بكر" لاعب النصر في مرمى ضمك ، وهدف "عبدالهادي الحراجين" لاعب الحزم في مرمى التعاون، وهدف اليوناني "باناغيوتس" لاعب الفيحاء في مرمى الاتحاد.

ويستعرض موقع دوت الخليج نتائج الجولة الأولي من الدوري السعودي: الفيحاء يفوز علي اتحاد جدة بنتيجة هدف دون رد. أبها يفوز علي الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف. الرائد يفوز علي الفتح بنتيجة هدف دون رد. الحزم يتعادل مع التعاون بنتيجة 3-3 . النصر يفوز علي ضمك بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف. الأهلي يتعادل مع الفيصلي بنتيجة 1-1. الأتفاق يفوز علي الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف. الهلال يفوز علي الطائي بهدف دون رد. ويتصدر النصر جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كلا من الاتفاق، أبها، الهلال، الرائد والفيحاء.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض:

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.