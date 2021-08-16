إسعاد يونس محور أحداث فيلم «200 جنيه»..تفاصيل

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يترقب صناع فيلم «200 جنيه» التي تخوض بطولته الفنانة المتألقة نيللي كريم، عرض العمل بدور العرض السنيمائية المصرية بداية من يوم 25 أغسطس الجاري، اذ أنه أصبح جاهز للعرض منذ مدة ليشارك في المنافسة الصيفية للأفلام المعروضة بالسينمات.

دوت الخليج يرصد دور إسعاد يونس في فيلم «200 جنيه»

وتشكل الفنانة إسعادة يونس دورا أساسيا ومحوريا خلال أحداث فيلم «200 جنيه» اذ تظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

تفاصيل فيلم «200 جنيه»

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

ويشهد الفيلم تعاون مجموعة من كبار النجوم منهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

إسعاد يونس تفتتح موسم جديد من صاحبة السعادة بمشاركة منى زكي

ومن جانب أخر،تستعد الفنانة إسعاد يونس لإطلاق موسم جديد من برنامجها “صاحبة السعادة” وتستضيف إسعاد يونس، الفنانة منى زكي في أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج وذلك في يوم الاثنين الموافق 23 أغسطس عبر شاشة قناة dmc.

وروجت إسعاد يونس للموسم الجديد لبرنامجها الذي حققت من خلال مواسمه الماضية نجاحًا كبيرًا، إذ نشرت صورة لها تجمعها بأولى ضيوف الموسم الجديد، دون أن تكشف عن وجهها وذلك عبر حسابها بتطبيق انستجرام، وعلقت عليه: “ تفتكروا مين هتبقى ضيفتي في افتتاح الموسم الجديد من صاحبة السعادة؟.. استنونا يوم الاثنين 23 أغسطس، وانهالت العديد من التعليقات على المنشور المتوقعة للفنانة وهي منى زكي.