ليفربول يحسم مصير جوردان هندرسون.. تفاصيل

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كشف يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول لإنجليزي، ملف تجديد عقد جودران هندرسون مع الفريق ويمتلك جوردان هندرسون صاحب الـ 31 عاماً، بعقد مع ليفربول يمتد حتي يونيو 2023.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت تقارير صحيفة "ذا أتلتيك"البريطانية، فإن جوردان هندرسون نجم خط وسط ليفربول أجري مفاوضات ناجحة مع إدارة النادي لتجديد عقده لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي، وفقاً للمباريات التي يخوضها مع الفريق.

ويستعد فريق ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق بيرنيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

خسر نادي بيرنلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد في البريميرليج له من برايتون بهدفين لهدف، ليستقر في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي هو يوم السبت 21 أغسطس 2021.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.

كما فاز ليفربول في الودية الثالثة على ماينز الألماني بهدف دون مقابل، في حين خسر الودية الرابعة أمام هيرتا برلين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

نتيجة مبارة ليفربول وبلباو

تقدم ليفربول في نتيجة اللقاء، عن طريق ديجو جوتا، في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء، من خلال خطأ مدافع بلباو في استخراج الكرة من الخط الخلفي، وضغط من لاعبي الريدز، ليتفوقوا على الدفاع ويقطعو الكرة وتصل لجوتا ويسددها بقوة من تحت الحارس في الزاوية اليمني من الجانب الأيسر.

رد الفريق الضيف على هدف البرتغالي ديجو جوتا لاعب ليفربول، في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق أليكس بيرينجر، ليضرب بهدف التعادل أمام أعين مشجعي الريدز وعلى ملعبة الأنفيلد.

تشكيل ليفربول امام بلباو

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إليوت.

الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني.