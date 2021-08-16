/645602/مقتل-عنصرين-إجراميين-شديدى-الخطورة-وسقوط-إثنين-أخرين-في-أسيوط

لقي عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، مصرعهما فى محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية وكمية من الذخائر والمواد المخدرة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عنصرين والقبض على اثنين أخرين في أسيوط

تفاصيل المداهمة

وجه قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء علاء الدين سليم حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهداف (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم) أحدهما سبق إتهامه فى 8 قضايا "سلاح ، مقاومة سلطات ، مخدرات ، بلطجة ، سرقة ، خطف) ومحكوم عليه فـى 4 قضايا أبرزها " حيازة سلاح وذخيرة ، إستعراض قوة" ، وسبق إتهام الآخر "شقيقه" فى قضية "إستعراض قوة" .

ولدى وصول القوات لمحل إقامتهما، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف ، وبتمشيط المنطقة المحيطة بمسكنهما، أتضح مصرع العنصرين الإجراميين.

كما تم العثور بجوارهما على أسلحة نارية ومواد مخدرة، «رشاش جرينوف - بندقية آلية - صندوق ذخيرة بداخله كمية من الطلقات – 4 خزينة – كمية من المواد المخدرة "بانجو - هيروين – حشيش»، وبتفتيش مسكن أحدهما عُثر على مبلغ مالى من حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة .

شروع في قتل

وفي سياق أخر اليوم، واصل قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات حملة مكبرة بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهداف إثنين من العناصر الإجرامية (سبق إتهام أحدهما فـى 7 قضايا "ضرب، سرقة بالإكراه ، شروع فـى قتل، إطلاق أعيرة نارية" ومطلوب التنفيذ عليه فـى قضية "شروع فـى قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "إخفاء مسروقات").

المواد المخدرة

حيث أكدت التحريات قيامهما بالإتجار علانية فـى المواد المخدرة وفرض السيطرة والقيام بأعمال البلطجة بمنطقة منشية عاصم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية وأمكن ضبطهما وبحوزتهما «2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية - 10طربة لمخدر الحشيش- كمية من مخدر البانجو ».