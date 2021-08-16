/645599/جوزي-عامل-فيها-شيخ-وماشى-في-الحرام--رضا-في-دعوى-خلع-بمحكمة-الأسرة-عين-شمس

«جوزي فيسبوك عنده أهم مني» .. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «رضا» صاحبة 27 سنة دعوي خلع ضد زوجها «يونس» بمحكمة الأسرة عين شمس مبررا ..كداب وبيضحك على الناس على النت وعامل فيها شيخ، بيدخله كل يوم من على النت فلوس كتير.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة

بقالي سنة متجوزة

وروت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج» :«مجوزة من سنة،ومعنديش أطفال.. من ابن الجيران اللي اختاره قلبي وحبيته وعشت معاه أحلي قصة حب وتخيلته بكل الصفات الجميلة التي جعلني اتمسك بالزواج منه، بسبب احترامه وتدينه».

النت عنده أهم مني

وأكملت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج»: «في بداية زواجنا عشنا أجمل أيام حياتنا حتى ظهر بيننا الانترنت، وبدأت حياتنا تتغير بعدها، اكتشفت كذب جوزي فى أنه بيجيب فلوس من النت، تغير فى كل تصرفاته بالمنزل وأصبح النت عنده أهم مني».

جوزي بينصب وبيضحك على الناس

وتابعت رضا لـ «دوت الخليج»: «انقلبت حياتنا بعدها .. ولم يقتنع جوزي بضرورة تغير حياته للأحسن، وتحدثت معه عن ترك عمله .. عشان فلوس كتير .. وكيف أساعده فحكالي وقتها علي كل حاجة ولما قولتله حرام قالي ناس كلها ماشية كدة شمال ..وقتها عرفت بأنه يقوم بالنصب والضحك على الناس».

أكتشفت كدبه وخداعه

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «لماواجهت جوزي أعتدى عليا بالضرب لاني اكتشفت كذبه وخداعه، فقررت الذهاب إلى منزل أهلي، ولجأت الي محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده».