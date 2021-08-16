/645597/حركة-طالبان-نعمل-على-تشكيل-حكومة-تطبق-شرع-الله-وسنضمن-حق-المرأة-في-العمل-والتعليم

تتسارع الوتيرة داخل الأراضي الأفغانية منذ أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، وقال المتحدث باسم حركة طالبان، إن الحركة تعمل على تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، مشيرا إلى أن طالبان طلبت من مقاتليها عدم التعرض للمدنيين، في الوقت الذي تسعى فيه الحركة لتقديم نفسها للمواطنين الأفغان بصورة أكثر اعتدالا.

حركة طالبان: نعمل على تشكيل حكومة تطبق شرع الله

ونفى المتحدث باسم الحركة، سهيل شاهين، أن تكون ثمة نية لدى الحركة لشن هجمات انتقامية على المتعاونين مع الولايات المتحدة من المواطنين الأفغان.

وأضاف شاهين أن "سياسة حركة طالبان تضمن حق النساء في العمل والتعليم.

ونفى شاهين ما تردد عن أن مقاتلي طالبان على بيوت عدد من المتعاونين مع الولايات المتحدة لترويعهم، قائلًا إن "سياستنا لا تشمل شن عمليات انتقامية، ولكن هناك الكثير من الإشاعات المنتشرة لتشويه صورة الحركة".

وأكد شاهين التزام الحركة بقانون الشريعة الإسلامية، وعزمها تشكيل محاكم، تعين قضاتها حكومة طالبان، لضمان تحقيق العدالة، كما أكد أن الشرطة الدينية التي يُعتزم تشكيلها "ستكون مهمتها مساعدة الناس".

الالتزام بالشريعة الاسلامية

وقال شاهين إن الحركة ستلتزم بحدود الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن حركة طالبان ستسمح بحرية الصحافة في انتقادها، وأن "المواطنين لا يجب أن يغادروا أفغانستان لأن البلاد في حاجة إليهم.. في حاجة إلى وحدة وطنية لطي صفحة الحرب والعيش في سلام".

على جانب آخر رصدت وسائل الإعلام المحلية في أفغانستان، مئات الأفغان وهم يهرولون بسرعة حول عجلات طائرة عسكرية أمريكية في مطار كابل، اليوم (الإثنين) في محاولة منهم للحاق بها هرباً من حركة «طالبان» التي سيطرت على زمام السلطة في البلاد.

وتكدس مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة «طالبان» العاصمة كابل أمس الأحد، ويتولى جنود أمريكيون مسئولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.ونشرت، مقاطع مصورة لمئات الأفغان وهم يركضون، دون أمتعة، خلف الطائرة فيما تشبث البعض منهم بجانب الطائرة العسكرية، فيما كان يركض آخرون بجانب الطائرة على أمل البحث عن طوق نجاة لفرار من مصير بلاده تحت حكم حركة طالبان.