موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي و أدبي

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موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة.. يترقب العديد من طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث تصدر البحث عن نتيجة الثانوية محركات البحث من قبل المواطنين وبالأخص الطلاب، ويأتي ذلك بعد الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن الاستعدادات النهائية لإعلان نتيجة الثانوية العامة، والمقرر إعلانها غدًا الثلاثاء عبر البث المباشر.

دوت الخليج

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة علمي و أدبي

هذا وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طارق شوقى ، انه سيتم توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة للدفعة الحالية من اجل أن تصبح نماذج استرشادية للطلاب بدفعات السنوات الجديدة.

وعن مواجهة الوزارة لأساليب الغش وفرض العقوبات، أكد وزير التربية والتعليم أنه تم حرمان ٣٦٠ شخص من دخول الامتحان، وذلك لمدة عامين فضلا عن حجب نتائجهم".

إعلان نتيجة الثانوية العامة

وتابع شوقي :" أنه على الرغم من ارتفاع مجاميع الطلاب الغشاشين نتيجة الغش، لن يحصلو على أماكن الطلاب المجتهدين، كما يتم العمل على تطبيق معايير الجودة بكل البيانات الإلكترونية المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة.

الجدير بالذكر إعلان الأزهر يوم الجمعة الماضي أسماء الطلاب الاوائل بالثانوية الازهرية وذلك بالعام الدراسي 2020: 2021، حيث تم تداول فيديو لأمس للأمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب يقوم فيه بتهننئة الطلاب الأوائل، ويقدم لهم ولاسرهم الدعم الكامل والشكر نتيجة تفوقهم .

هذا وقام محافظ أسيوط اللواء عصام سعد بتهنئة أبنة محافظة اسيوط الطالبة نجلاء يوسف لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية، مقدما لها التحية والتقدير لما بذلته من مجهود على المركز الاول بالشهادة الثانوي الأزهرية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل مختلف تماما للمرة الأولى بعد تطبيق نظام التقييم المعدل، حيث سيتم إعلان النتيجة (المجموع الكلي) بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بثلاث ساعات، وفي نفس اليوم، تتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.