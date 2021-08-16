بالرقم القومي والجلوس.. أعرف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد.. ويتيح موقع الأزهر الشريف للطلاب رابط نتيجة الثانوية ألأأزهرية لعام 2021، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة ويسر.

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نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس بوابة الأزهر

ويتم الدخول على هذا الرابط الذي أعلنت عنه بوابة الأزهر الإلكترونية https://www.azhar.eg/seatsno.html ثم يتم تسجيل رقم الجلوس والأأسم، ومن ثم تظهر النتيجة.

الجدير بالذكر إعلان الأزهر أمس الجمعة أسماء الطلاب الاوائل بالثانوية الازهرية وذلك بالعام الدراسي 2020: 2021، حيث تم تداول فيديو لأمس للأمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب يقوم فيه بتهننئة الطلاب الأوائل، ويقدم لهم ولاسرهم الدعم الكامل والشكر نتيجة تفوقهم.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

هذا وقام محافظ أسيوط اللواء عصام سعد بتهنئة أبنة محافظة اسيوط الطالبة نجلاء يوسف لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية، مقدما لها التحية والتقدير لما بذلته من مجهود على المركز الاول بالشهادة الثانوي الأزهرية.