أول الثانوية الأزهرية لـ دوت الخليج: حلمي أن أصبح مجدي يعقوب.. وجملة «مدرسي» كانت القوة التي دفعتني للإمام.. وكنت نائما قبل مكالمة شيخ الأزهر «فيديو»

/645603/أول-الثانوية-الأزهرية-لـ-تحيا-مصر-حلمي-أن-أصبح-مجدي-يعقوب-وجملة-مدرسي-كانت-القوة-التي-دفعتني-للإمام-وكنت-نائما-قبل-مكالمة-شيخ-الأزهر-فيديو

أكد محمد أحمد جمال ، الأول على الثانوية الأزهرية مكرر، أنه يحلم بالوصول لمكانة دكتور مجدي يعقوب في الجراحة بعد الإلتحاق بكلية الطب ، مشيرا أنه لم تلقى الخبر وقت نومه قبل أن تغمره السعادة.

وقال الأول على الثانوية العامة : " لم أكن أصدق أنني من الأوائل ، وشعرت بالذهول عند سماعي مكالمة شيخ الأزهر ، وكنت نائم في ذلك التوقيت، ولم أتأكد من المكالمة بشكل كامل الإ بعد إعادة الإتصال".

الأول الثانوية الأزهرية لـ دوت الخليج: حلمي أن أصبح مجدي يعقوب.. ولم أتوقع مكالمة شيخ الأزهر

وتابع أحمد محمد : " سعيد بفرحة والدتي التي شعرت بسعادة كبيرة لأنني حققت حلمها ، والأمور مختلفة بين الثانوية العامة والأزهرية، في تخصصنا الأمور أكثر تعقيدا لأن المواد أكثر بكثير".

الأول على الثانوية العامة : تلقيت الخبر وأنا نائم.. وحلمي أن أكون مجدي يعقوب

وأضاف : " كنت من مدمنين السوشيال ميديا في العام الأول والثاني من الثانوية الأزهرية ، لكن في العام الثالث قررت الإمتناع عنها بشكل نهائي لأنها مضيعة للوقت".

وواصل : " نصيحة مدرس المادة الإنجليزية كانت لها مفعول السحر في تحقيق هذا الإنجاز ، وأتقدم بالشكر لكل المدرسين لأنني بدونهم لأ شئ، وأخص بالذكر الأستاذ رضا صاحب مقولة " أنا مش هخرج دكاترة غيرك أنت وحد تاني " وتلك الجملة مازالت عالقة في الأذهان".

وأستكمل : " شعرت بالتعب والإرهاق في نهاية الأمتحانات ، وعقب أجازة العيد شعرت بتلك النقطة خاصة بعد نهاية مادة الفيزياء، وأخرج من الإمتحان بدون تذكر أي شئ". وأختتم : " سألتحق بكلية الطب ، وحلمي أن أصبح مثل مجدي يعقوب في الجراحة".

أسماء الطلاب الاوائل

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.