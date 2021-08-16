مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في أسيوط وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر ومخدرات

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل أنه استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، قام قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهداف اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.

وأوضحت أن أحدهما سبق اتهامه في 8 قضايا "سلاح، مقاومة سلطات، مخدرات، بلطجة، سرقة، وخطف" ومحكوم عليه في 4 قضايا أبرزها "حيازة سلاح وذخيرة، واستعراض قوة"، وسبق إتهام الآخر "شقيقه" في قضية "استعراض قوة".

وأضاف البيان: "لدى وصول القوات لمحل إقامتهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وبتمشيط المنطقة المحيطة بمسكنهما تبين مصرع العنصرين الإجراميين وتم العثور بجوارهما على رشاش جرينوف - بندقية آلية - صندوق ذخيرة بداخله كمية من الطلقات – 4 خزينة – كمية من المواد المخدرة "بانجو - هيروين – حشيش"، وبتفتيش مسكن أحدهما عُثر على مبلغ مالى من حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.