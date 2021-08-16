وزير الخارجية يؤكد ضرورة إخلاء المنطقة من السلاح النووي.. ويعرب عن تقديره لليابان

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مباحثاته مع نظيره الياباني موتيجي توشيميتسو، تناولت القضايا الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع في ليبيًا واليمن، والتنسيق المشترك بين البلدين لتحقيق الاستقرار، مشيرا لضرورة إخلاء العالم من السلاح النووي، ودعم جهود اليابان في تعزيز جهود التنمية في القارة الإفريقية والتحضير لقمة التيكاد العام القادم، واستمرار مصر للتعاون في هذا الاطار لما له أهمية تجاه القارة الإفريقية.
وأعرب شكرى خلال تصريحات للمحررين الدبلوماسيين مع وزير خارجية اليابان، عن تقدير مصر لسياسة اليابان لتحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، وتقدير مصر لدعم طوكيو لمنتدى أسوان ومركز القاهرة واستمرارها في تقديم الدعم بمشاركة قواتها في قوات حفظ السلام في سيناء.
وأشاد وزير الخارجية بجهود اليابان في تنظيم الأولمبياد الأخيرة في طوكيو، معربا عن تطلع مصر لمزيد من التنسيق والمشاورات بين دولتي اليابان ومصر، وأن يكون لدى اليابان المزيد من الجهد لدعم التنمية في مصر والعمل على تعزيز الاستقرار خلال التعاون بين القاهرة وطوكيو.
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