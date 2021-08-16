وزير خارجية اليابان: اتفقنا على التنسيق مع مصر عقب أحداث أفغانستان

قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، إنه أجرى مشاورات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين للعام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، مؤكدا أن المحادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكرى، أعربنا خلالها عن القلق تجاه ما يحدث في افغانستان ، موضحا أنه تم الاتفاق على التنسيق مع مصر عقب ما جرى في افغانستان، نظرا لثقل مصر فى العالم الاسلامى.

وآكد وزير خارجية اليابان خلال إحاطة إعلامية مع وزير خارجية مصر سامح شكرى، استمرار اليابان في التعاون مع مصر في مشروع المتحف المصرى وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أن اليابان تساهم في تطوير قناة السويس بالتعاون الاقتصادى خاصة في قناة السويس، لافتا إلي أن مصر تقع في موقع استراتيجي بين أفريقيا وآسيا وأوربا، موضحا أنه تم الاتفاق على تعزيز التشاور والنقاش في إطار النظام الدولى.

أوضح وزير خارجية اليابان، إنه تشاور مع الوزير شكرى على التعاون بين القاهرة وطوكيو وخاصة في قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلي أن بلاده حريصة على التعاون مع مصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لأن البلدين تربطهما علاقات وثيقة في مجالات مشتركة.