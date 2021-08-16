مدبولى يستقبل رئيس وزراء الصومال بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس وزراء الصومال وصل القاهرة اليوم فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالى، وعددًا من المسؤولين.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ومحمد روبلى، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون خلال الفترة المقبلة، وآخر التطورات الاقليمية خاصة فى منطقة القرن الأفريقى.