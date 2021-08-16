صور- طفل الشرقية عبد الله إبراهيم.. الإجازة للتجارة والدارسة للمذاكرة

جدة - نرمين السيد - عبد الله إبراهيم.. طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، ويقيم فى محافظة الشرقية، إلا أنه ليس كباقى أقرانه، إذ يتخذ من إجازته سبيلًا للعمل فى تجارة الإكسسوارات، حبا منه، وليس لضيق العيش، أو رغمًا عنه، مع ذلك يواصل علمه فى أيام الدراسة، لكن فى وقت محدد لا يتجاوز الـ 48 ساعة فى الأسبوع.





"عبد الله" اتخذ من بيع الإكسسوارات نشاطًا له، استكمالاً لمسيرة والدته، فمذ نعومة أظافره وهو يلاحظ عمل والدته فى تحضير المواد الخام وتشكيل الألوان من "الحظاظات"، حتى احترف العمل معها وقرر الاعتماد على نفسه فى الشارع.

الطفل الصغير ساير التطور فلم يكتف بالتجول فى الشوارع بدراجته الهوائية بل أنشأ صفحة على "فيس بوك" يعلن من خلالها عن منتجاته، ونجحت الفكرة وتمكن من بيع منتجاته أون لاين.

"الحظاظات تبدأ معايا من 10 جنيهات حتى 25 جنيهًا".. قالها الطفل الصغير وهو يتحدث عن تجارته الذى وجد فيها ذاته وشخصيته، وتابع: "معنديش وقت أضيعه زى العيال أنا حبيت أعيش الحياة بدرى بدرى".

عبدالله يعمل فى الأسبوع يومين لبيع منتجاته ويقضى باقى الأسبوع فى الدراسة واستذكار دروسه، مؤكدًا أنه تمكن من التوفيق بين الحياة الدراسية والحياة العملية، بل تفوق "عبد الله" وحصل على العديد من شهادات التقدير فى المدرسة، وتابع: "المدرسين لما عرفوا إنى بشتغل وبعتمد على نفسى وأنا فى 5 ابتدائى حسيت بالفخر فى عيونهم".

واستطرد: "بذاكر فى اليوم 6 ساعات والباقى لشغلى ومستقبلى العملى.. أنا مش محتاح فلوس بابا وماما بيصرفوا عليا كويس.. بس الشغل ده قرارى أنا".

مواهب عبدالله متعددة، فبرغم عمله فى الإكسسوارت، استطاع أن يخصص من اليوم وقتًا للممارسة الرياضة، حتى أصبح محترفا فى لعبة التايكوندوا.