أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية اليابان القضايا ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، توشيميتسو موتيغى، وزير خارجية اليابان بمقر الأمانة العامة والذى يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط، عبر للوزير اليابانى عن تقديره الكبير للعلاقات التاريخية التى تربط بين اليابان والدول العربية والتى ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة؛ فى حين أكد الوزير الزائر على حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون بينها وبين الجامعة والدول العربية فى شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول سبل تعميق التعاون بين جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء من جهة والجانب اليابانى من جهة اخرى من خلال الارتقاء بالتعاون القائم بين الجانبين فى إطار المنتدى الاقتصادى العربى اليابانى الذى تأسس عام 2009، وكذلك تنشيط التعاون والحوار العربى اليابانى فى المجال السياسى والذى بدأ عام 2013، أخذا فى الاعتبار تطلع الجانب اليابانى لعقد الدورة الثالثة للحوار السياسى العربى اليابانى خلال عام 2023 حضورياً وبمشاركة جميع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وأشار المصدر أن المباحثات تناولت مختلف القضايا العربية والآسيوية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها التطورات فيما يتعلق بالأزمة فى كل من سوريا وليبيا، كما شدد الامين العام فى حديثه على ضرورة ادراك الدول الفاعلة على المستوى الدولى مثل اليابان لخطورة التدخلات الاقليمية فى الشئون الداخلية للدول العربية.

وأوضح المصدر أيضا أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للجامعة العربية، مشيراً إلى قيام الأمين العام بتوجيه الشكر إلى الجانب اليابانى على دعمه المستمر لوكالة الأونروا، وكذلك المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة للجانب الفلسطينى لمواجهة الاحتياجات الطارئة المترتبة على العدوان الأخير فى غزة والتداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.

وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى ماتقدم فقد أعرب الأمين العام عن الشكر لليابان على مساهمتها فى المشروع المشترك بين الحكومة اليابانية والجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتطوير وتحديث البنية التحتية للأمانة العامة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما ذكر المصدر أن الأمين العام أحاط الوزير اليابانى بموقف الجامعة من ملف أزمة سد النهضة الاثيوبى، مؤكداً على دعم الجامعة للحقوق التاريخية والمشروعة لمصر والسودان فى مياه نهر النيل.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير خارجية اليابان إلى مصر تأتى فى إطار جولة شرق أوسطية موسعة تشمل كلا من فلسطين، إسرائيل، الأردن، تركيا، إيران وقطر، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 24/8/2021.