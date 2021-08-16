سفير عمان بالقاهرة يكرم وفد السلطنة المشارك فى جائزة مجلس الشباب العربى

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمقر السفارة العُمانية بالقاهرة أمس، وفد السلطنة المشارك فى جائزة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة للشباب العربى المتميز فى النسخة (12).





وقدم السفير عبدالله الرحبى، التهنئة للوفد، بحصول سالم بن أحمد الحبسى، على المركز الأول فى مجال الابتكار، وحصول محمد بن سالم الحبسى على المركز الثانى فى نفس المجال.

وأكد السفير "عبدالله الرحبى" أن الفوز بهذه الجوائز إنجاز يرفع اسم السلطنة عالياً، ويؤكد أن عُمان بأبنائها وشبابها بخير دائماً، وقال: "عُمان ولادة بشبابها المبدع الحريص على رفع سمعة السلطنة عالياً، بفوزهم بهذه المراكز المتقدمة وسط منافسة غير مسبوقة من شباب 22 دولة عربية، قدموا خلالها صورة باهرة لوطنهم الغالى أمام حشد من كبار المبدعين والمسئولين فى مصر الشقيقة والدول العربية والعالم، وهو ما يعكس حجم الدفعة التى تعطيها السلطنة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه - بتوفير جميع السبل التى تيسر لهم المشاركة فى مثل هذه المناشط العربية والعالمية، وبفضل ما تحقق من نهضة تعليمية وشبابية فى البلاد ضمن منظومة تنموية شاملة فى السلطنة".

وكان مجلس الشباب العربى قد أقام فعالية أول أمس بالقاهرة، احتفالاً باليوم العالمى للشباب، تحت شعار "تمكين الشباب العربى المتميز نحو التحرك الإيجابى"، برعاية جامعة الدول العربية، ووزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى المصريتين.

وشارك فى هذه الاحتفالية، المستشار بدر بن هلال البوسعيدى نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى جامعة الدول العربية، نيابة عن السفير "عبدالله الرحبى".

وقدم الوفد العُمانى شرحاً حول مبادرة الدورة التدريبية المتكاملة لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل، ومثل المبادرة: الدكتورة عائشة بنت خليفة الكيومى، وحمد بن ناصر العامرى، وسالم بن أحمد الحبسى.