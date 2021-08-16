اليابان: نجدد عزمنا فى تعزيز التعاون مع مصر بمشروعات قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وهنأ وزير الخارجية اليابان على تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع نظيره اليابانى موتيجى توشيميتسو.

وقال وزير الخارجية اليابانى خلال المؤتمر الصحفى: "أجرينا مباحثات مثمرة بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك، ونشعر بالقلق إزاء تطورات الأوضاع فى أفغانستان". وأضاف: "ننسق مع مصر للتعاون فى مواجهة فيروس كورونا والحيلولة دون تفشيه، نجدد عزمنا فى تعزيز التعاون مع مصر فى مشروعات منطقة قناة السويس".

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